Doğu Anadolu'da zirai don uyarısı

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da zirai don bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor. 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı