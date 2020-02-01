: Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu - KARS

01.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:32

Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Sarıkamış ilçesinde de Belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışına en çok sevinen çocuklar, kartopu oynadı, karın üzerinde yuvarlanarak eğlenceli zaman geçirdi.

Kaynak: AA

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