Doğu Anadolu'da YKS heyecanı
Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
Erzurum'da AYT için okula gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak içeri alındı.
Öğrencilerin Kovid-19 tedbirlerine uyum sağladığı gözlenen sınav öncesi, yetkililer de okula girişte maskesi olmayan öğrencilere maske dağıttı.
Kars
Kars'ta da AYT için okullara gelen öğrencilerin, Kovid-19 tedbirlerine uydukları görüldü.
Öğrenciler, sınav salonlarına sosyal mesafe kuralına uyarak girerken, aileleri okul bahçelerinde çocukları için dua etti.
Iğdır
Iğdır'da öğrenciler, sınavların yapılacağı okullara aileleriyle geldi.
Heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, görevliler nezaretinde sırayla içeri alındı.
Ardahan
Ardahan'da da AYT için liseler bölgesindeki okullarda sınava girenlere, polisler kurallara uymaları için uyarıda bulundu.
Maskesi olmayan bazı öğrencilere polis ekipleri maske verdi.
Kaynak: AA