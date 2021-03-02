Doğu Anadolu'da yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Doğu Anadolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Doğu Anadolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Kovid-19 vakalarına göre düşük riskli (mavi) iller arasında yer alan Ağrı ve Iğdır, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Erzurum, Tunceli, Erzincan ve Kars ile yüksek riskli (turuncu) iller arasında yer alan Ardahan'da öğrenciler aileleriyle okula geldi.

Tedbirler alınarak açılan okullarda öğrenciler, uzun bir aranın ardından öğretmenleri, arkadaşları ve okullarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Maske, mesafe ve hijyen kuralları eksiksiz uygulanan okullarda verilen aranın ardından ilk ders zili çaldı.

Sınıflara giren öğrenciler İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ders başı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir