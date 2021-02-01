Doğu Anadolu'da yaşamı güçleştiren kar yağışı ve soğuk hava doğaya eşsiz güzellikler kazandırdı

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken doğaya ayrı bir renk kattı.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken doğaya ayrı bir renk kattı.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar yağışı sonrası etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu, bazı iş yeri ve apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri yollarda oluşan buz ve karı temizlemek için cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle donan göl ve akarsuların yanı sıra çeşme ve şadırvanlarda görsel güzellikler ortaya çıktı.

Kars

Kars'ta belediye ekipleri, iki gün aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

Bazı vatandaşalar karla kaplanan kentte yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlara yem bıraktı.

Kar yağışının ardından tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu.

Ardahan

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Ardahan'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Çıldır İlçesi ile Çıldır Gölü çevresindeki dağlar kar yağışının ardından yeniden beyaza büründü.

Ağrı

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı iş yeri ve evlerin çatılarında metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri caddelerde biriken karları temizleyerek iş makineleriyle şehrin dışına taşıyor.

Tunceli

Kar yağışı ve soğuk hava Tunceli'de de hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığın yaklaşık 10 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Ekiplerin, mahalle ve köy yollarında iş makineleri ile kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç