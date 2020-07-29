Doğu Anadolu'da vatandaşlarla besiciler arasında sıkı "kurbanlık pazarlığı" yaşanıyor
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Doğu Anadolu'da vatandaşlarla besiciler arasında sıkı "kurbanlık pazarlığı" yaşanıyor

Erzurum, Kars ve Ağrı'da, uygun fiyata kurbanlık bulmak için pazara giden vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını alabilmek isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Doğu Anadolu'da vatandaşlarla besiciler arasında sıkı
29.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:20

Erzurum, Kars ve Ağrı'da, uygun fiyata kurbanlık bulmak için pazara giden vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını alabilmek isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Erzurum'da Aziziye ilçesindeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Hayvan Pazarı ile Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık yoğunluğu arttı.

Büyükbaş hayvanların 5 bin ile 23 bin, küçükbaş hayvanların da 700 ila 1700 liraya alıcı bulduğu pazarlarda yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin, dolandırıcılık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini üst düzeyde uyguladığı pazarlarda maskesiz girişe izin verilmiyor.

Sosyal mesafenin korunması için vatandaşları sürekli olarak uyaran görevlilerin mesaisi sabahın erken saatlerinde itibaren başlıyor. Pazarlarda vatandaşlar ile besiciler arasında kurbanlık satışlarında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Kars

Kars'ın Selim ilçesindeki hayvan pazarına sabahın erken saatlerinde giden vatandaşlar, uygun fiyata kurbanlık bulabilmek için besicilerle sıkı pazarlıklara giriyor.

Vatandaşlardan Murat Karaçay, AA muhabirine, sıkı pazarlık sonucu yaklaşık 800 kilo ağırlığındaki boğayı 15 bin 200 liraya aldıklarını anlattı.

Pazarın en gözde hayvanını aldıklarını aktaran Karaçay, "Hayvan sahibi 16 bin liradan aşağı düşmedi. Sıkı pazarlık ve pazardaki bazı vatandaşların desteğiyle 15 bin 200 liraya aldık. Pazarın en iyi hayvan bu, iyi beslendi çok güzel bir hayvan." diye konuştu.

Ağrı

Hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin önde gelen illerinden Ağrı'da da hayvan pazarında besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na 2 gün kala sabahın ilk ışıklarıyla köylerden ve yaylalardan besiciler tarafından getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar, Ağrı Hayvan Borsası'nda satışa sunuluyor.

Çevre illere de hayvan sevkiyatının devam ettiği pazarda, besiciler ellerindeki kurbanlıkları zarar etmeden satmanın telaşını yaşarken vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için arayışlarını sürdürüyor.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı pazarlıklarda, bazı vatandaşlar Kovid-19 nedeniyle yanlarında getirdikleri çubuklarla pazarlık yapıyor.

Kaynak: AA

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