Doğu Anadolu'da vatandaşlar darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu
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Doğu Anadolu'da vatandaşlar darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu

Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Iğdır'da, Vali Yolu caddesinde bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Caddesi'nde kurulan tören alanına kadar yürüdü.

Iğdır'da, Vali Yolu caddesinde bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Caddesi'nde kurulan tören alanına kadar yürüdü.

Burada devam eden program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi ve mehter takımının gösterisiyle devam etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, Iğdır Ovasının yiğit insanlarının 15 Temmuzda kahramanca bir tutum sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuzda sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısına uyanlar vatan, millet aşkıyla yine meydanlarda bu dik duruşu, bu onurlu duruşu tekrarlamıştır. Kahraman milletimiz, vatanı ve ay yıldızlı bayrağı uğruna canını ortaya koyarak, seçilmiş iradesine, demokrasiye, bağımsızlığına el uzatmak isteyen emperyalist işbirlikçisi FETÖ'ye karşı gereğini fazlasıyla yapmıştır."

Program, kahramanlık türküleri konseri, sala okunması ve demokrasi nöbetiyle devam etti.

Doğu Anadolu'da vatandaşlar darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu
Doğu Anadolu'da vatandaşlar darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu
Doğu Anadolu'da vatandaşlar darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu
Doğu Anadolu'da vatandaşlar darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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