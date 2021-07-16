Doğu Anadolu'da vatandaşlar darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde demokrasi nöbeti tuttu

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tuttu.

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tuttu.

Vatandaşlar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen programlarda, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak şehitleri andı.

Ardahan'da, 15 Temmuz şehitlerini anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla tarihi Kongre Binası önünde toplanan vatandaşlar Milli Egemenlik Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesine bağlı polisler, 15 Temmuzda şehit olan polislerin resimlerini göğüslerinde taşıdı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunan programda, İl Müftüsü Remzi Pehlivan dua etti.

Vali Hüseyin Öner, burada yaptığı konuşmada, 4 yıl önce FETÖ'cü hainlerin alçak ve hain bir darbe teşebbüsüne kalkıştığını söyledi.

Hainlerin o gece milleti ve demokrasiyi yok etmek istediklerini belirten Öner, "Yüce milletimizin yüzyıllar boyunca ilmek ilmek dokuduğu harcı şehit kanıyla atılmış devletimizi işgal etmek, sömürge yapmak, rengini şehit kanının kırmızısından alan bayrağımızı bu semalardan indirmek için, 15 Temmuz 2016'da küresel istilacı güçler ve içimizdeki işbirlikçi FETÖ'cü hainler alçak bir darbe teşebbüsüne kalkıştılar. Bu hain darbe kalkışması, devletimizin geleceğini küresel dış güçlere teslim etmeyi ve işgale zemin hazırlamayı amaçlıyordu." diye konuştu.

Program, konser ve video gösterileriyle sürdü.

Tunceli

Tunceli'de de Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binası bahçesinde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı konuşmada, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Geçmişten geleceğe aklı, ilmi ve bedeniyle ülkesine hizmet etmiş vatan erlerini selamladığını ifade eden Özkan, "Yola çıktılar ve 15 Temmuz'u, bu geceyi karanlıktan aydınlığa çıkartan Türk milletinin büyük milletin imanının, onurunun, namusunun altında ezildiler." dedi.

15 Temmuz Destanı ile ilgili şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği etkinlikte, katılımcılar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi.

Programda, müezzin Hamza Sarı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Şevket Dilmaç dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan sporcular getirdikleri sancağı Vali Özkan'a takdim etti.

Kentte tüm camilerde şehitler anısına sela okutuldu ve demokrasi nöbeti tutuldu.

Programa, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Ağrı

Ağrı'da, valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun şehitler için dua okumasıyla başladı.

Alanda toplanan vatandaşlar, darbe girişiminin beşinci yılında dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi.

Vali Osman Varol, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde vatanına, milletine ve inancına sahip çıkan vatandaşların ölüm korkusu yaşamadan çok gelişmiş silahlara ve eğitimli birliklere karşı göğüslerini siper ettiğini söyledi.

O gün 251 şehidin canlarını feda ettiğini ve bunun dünyada başka örneği olmadığını dile getiren Varol, şöyle devam etti:

"Bu bizim yaşadığımız ne ilk ne de son saldırı olacak. Sayın cumhurbaşkanımız konuşmalarında bu topraklardaki bin yıllık maceramızdan bahsettiler. Aslında bu bir medeniyetler mücadelesidir. İnsanoğlunun yarattığı tüm medeniyetlerin merkezi olan bu toprakların kadim sahipleri olan bizlerle geçici bir süre için elde ettikleri teknik üstünlükle dünyanın geri kalanına her istediğini yapma kudretinde olduğunu düşünen bir medeniyetin çatışmasıdır. 15 Temmuzun bu yılki sloganı çok anlamlı 'Türkiye Geçilmez'. Türkiye geçilmemeli arkadaşlar. Dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz."

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise FETÖ ile PKK'nın aynı merkezden yönetildiğini, birinin İslam diğerinin de Kürtlük ve ırkçılıkla insanları kandırdığını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın yok edilmesi gerektiğini vurgulayan Sayan, "Nasıl ki FETÖ'yü yok etmek için çıplak ellerle tankları durdurup, egzozlarına atlet ve gömleğimizi tıkadıysak bu alçakların keleş namlularına da gömleğimizi ve kazağımızı tıkayacağız ve bu memleketi bunlardan kurtaracağız. Bunlar bize acı yaşatmak için başka devletlerin taşeronudurlar." diye konuştu.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa, eski Ağrı Valisi Musa Işın, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır

Iğdır'da, Vali Yolu caddesinde bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Caddesi'nde kurulan tören alanına kadar yürüdü.

Burada devam eden program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi ve mehter takımının gösterisiyle devam etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, Iğdır Ovasının yiğit insanlarının 15 Temmuzda kahramanca bir tutum sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuzda sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısına uyanlar vatan, millet aşkıyla yine meydanlarda bu dik duruşu, bu onurlu duruşu tekrarlamıştır. Kahraman milletimiz, vatanı ve ay yıldızlı bayrağı uğruna canını ortaya koyarak, seçilmiş iradesine, demokrasiye, bağımsızlığına el uzatmak isteyen emperyalist işbirlikçisi FETÖ'ye karşı gereğini fazlasıyla yapmıştır."

Program, kahramanlık türküleri konseri, sala okunması ve demokrasi nöbetiyle devam etti.

Kars

Kars'ta vatandaşlar, yağmura rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla sosyal mesafe kuralına uyarak meydanları doldurdu.

Darbe girişimi gecesinde tankların kuşattığı eski İl Emniyet Müdürlüğü önündeki etkinlik alanına vatandaşlar, güvenlik aramasından geçilerek alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu. Kahramanlık şiirlerinin de okunduğu etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin vatanına kastedildiğinde neler yapabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade ederek, "Aziz milletimizin cansiperane gayretleri, şehit ve gazi olan vatan evlatlarının fedakarlıkları sadece yurt içinde değil yurt dışında da vatan toprakları üzerinde hesapları olanların hesaplarını bozmuş, heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Hain ve zavallı işbirlikçileri de zelil ve rezil olmuştur." dedi.

Programa, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Erzincan

Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Kur'anı Kerim okunup, duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi dev ekranda vatandaşlara izletildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Sancak Koşusuna katılan sporcular, sancağı Erzincan Valisi Mehmet Makas'a teslim etti.

Vali Makas, burada yaptığı konuşmada, tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamamış bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, "Hamdolsun, vatan söz konusu olduğunda menfaatlerin unutulduğu, önce vatan diyen milli yürekler olduk, meydanları doldurduk. Hainlere, işbirlikçilere, ihanet şebekelerine, sözde üniforma giymiş teröristlere geçit vermedik. Bizleri yok etmek isteyen, geleceğimizi karartmak isteyenlere boyun eğmedik." ifadelerini kullandı.

Mehteran takımının gösterisi, şiir ve müzik dinletisiyle devam eden program, camilerde sala okunmasıyla sona erdi.

Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh