Doğu Anadolu"da "tam kapanma" sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu"da "tam kapanma" sessizliği

Doğu Anadolu'da 'tam kapanma' sessizliği
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyuyor.

Salgınla mücadele amacıyla uygulanan "tam kapanma" kapsamında, Erzurum'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Cumhuriyet, Menderes, Yoncalık caddeleri, Yakutiye ve Erzurum Kalesi meydanları, tarihi mekanlar boş kaldı.

Polis ekipleri illerde dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de de vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uyduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Gomes Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu"da "tam kapanma" sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:22:32. #1.15#

title