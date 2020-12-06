Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

06.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:53

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde 4 Aralık 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlarda sessizlik sürüyor.

Güvenlik güçlerince, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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