Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

ERZURUM (AA) Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

ERZURUM (AA) Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Cuma günü saat 19.00'da başlayan ve 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyduğu gözlendi.

Cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı Erzurum'da, güvenlik güçleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol etti, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Tunceli, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı'nın cadde ve sokakları da sessizliğe büründü.

Kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin düşük seviyede olduğu görülen bölge illerinde polis ekipleri de uygulama noktalarında kontrollerini sürdürdü.

Belediye temizlik ekipleri de kısıtlamayı fırsat bilerek vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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