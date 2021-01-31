Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

Doğu Anadolu Bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Doğu Anadolu Bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla uygulanan ve 1 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da vatandaşların uyduğu gözlendi.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı illerde güvenlik güçleri, giriş ve çıkış noktalarında, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimlikleri ile belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Bölge illerinde kısıtlama nedeniyle sabah saatlerinde araç trafiğinin düşük seviyede olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç