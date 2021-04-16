Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı
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Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde 19 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 19.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla Erzurum'un en işlek adreslerinden Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı ve Kent Meydanı ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Kentin en kalabalık yerlerinden Kazım Karabekir Paşa ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Ağrı'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Cumhuriyet, Eski Van, Erzurum ve Kağızman caddeleri boşaldı.

Ardahan'da da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kent sakinlerinin evlerine çekilmesiyle başta Kongre ve Lise caddeleri ile Milli Egemenlik Parkı'nda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, halkı evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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