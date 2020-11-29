Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
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Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

29.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:19
Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilin cadde, sokak, tarihi alanlarda hareketlilik başladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilin cadde, sokak, tarihi alanlarda hareketlilik başladı.

Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Kars, Iğdır ve Tunceli'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Kısıtlamanın sona ermesiyle cadde, meydan, bulvar ve parklarda hareketlilik gözlendi.

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Bazı vatandaşlar alışveriş yapmak için şehrin işlek caddelerine gelirken bazıları ise parklarda dinlenmeyi tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
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