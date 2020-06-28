Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması
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Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

28.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:47

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testleri (YDT) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında, Doğu Anadolu'daki illerde trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Erzurum'un kalabalık ve işlek semtlerinden Tebrizkapı, Gürcükapı başta olmak üzere günlük yaşamda yoğun trafiğin olduğu Cumhuriyet, Paşalar, Hastaneler ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görülürken, sınav nedeniyle evlerinden çıkanların sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve maske taktıkları gözlendi.

Kentin simgelerinden birisi olan, her gün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese, Tarihi Ulu Cami, Erzurum Kalesi ile Lalapaşa Cami ve Yakutiye Kent Meydanı tamamen boş kaldı.

Kars

Kars'ta Cumhuriyet Meydanı ile kentin işlek caddelerinden Faikbey ve Kazım Karabekir Paşa boş kaldı.

-Iğdır

Iğdır'ın işlek caddelerinden olan Atatürk ve Tansu Çiller ile Zübeyde Hanım Bulvarı boş kaldı.

Kentin farklı noktalarında bekleyen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptı.

Kısıtlamadan muaf tutulanların kullandıkları araçları durduran ekipler, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra geçişlerine izin verdi.

Ağrı

Kentin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Eski Van, Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddeleri kısıtlamayla birlikte yerini sakinliğe bıraktı.

Erzincan

Ülke genelinde YKS için yayımlanan genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzincan'da da cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

Erzincan'ın işlek yerlerinden Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere günlük yaşamda yoğun trafiğin olduğu Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ile 13 Şubat caddelerinde sessizlik yaşanıyor.

Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görülürken, sınav nedeniyle evlerinden çıkan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve maske taktıkları gözlendi.

Öte yandan, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ve dışarı çıkan kişileri de maske takmaları yönünde uyardı.

Ardahan

Ardahan'da da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

Kentin kalabalık ve işlek caddesi olan Kongre ve Milli Egemenlik Parkı başta olmak üzere günlük yaşamda yoğunluğun yaşandığı diğer cadde ve sokaklardaki hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görülürken, sınav nedeniyle evlerinden çıkanların sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve maske taktıkları gözlendi.

Güvenlik güçleri ise sınava girmek için Liseler Caddesi'nden geçen vatandaşları maskelerini takmaları yönünde uyardı.

Tunceli

Tunceli'de de sokağa kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek alanlarından olan Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı ve Seyit Rıza Meydanı boş kaldı.

Kısıtlama ile polis ekipleri de kent genelinde devriye sayısını artırdı.

Ekipler, sınav nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaparak, maske takma zorunluluğunu hatırlattı.

YKS ikinci oturumu AYT ve son oturumu YDT dolayısıyla sabah 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar sürecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri ise çalışmaya devam ediyor.

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: AA

Manşet

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