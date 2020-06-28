Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Tunceli'de cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Tunceli'de cadde ve sokaklarda sakinlik hakim.

Tunceli'de de sokağa kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek alanlarından olan Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı ve Seyit Rıza Meydanı boş kaldı.

Kısıtlama ile polis ekipleri de kent genelinde devriye sayısını artırdı.

Ekipler, sınav nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaparak, maske takma zorunluluğunu hatırlattı.

YKS ikinci oturumu AYT ve son oturumu YDT dolayısıyla sabah 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar sürecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı iş yerleri ise çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: AA