Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor
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Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor

04.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:42

Kırağı ile kaplanan ağaçlar Sisle kaplanan cadde ve sokaklar Temizlik yapan esnaf Üzeri kırağı tutmuş traktörler Soğuk havada dolaşan sokak köpekleri Donan çeşmeler ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırağı ile kaplanan ağaçlar

Sisle kaplanan cadde ve sokaklar

Temizlik yapan esnaf

Üzeri kırağı tutmuş traktörler

Soğuk havada dolaşan sokak köpekleri

Donan çeşmeler ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle kırağı ve yoğun sis oluştu. Özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis görüş mesafesini düşürdü. Ağaç ve bitkiler kırağı nedeniyle beyaza büründü.

Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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