Doğu Anadolu'da soğuklar etkisini sürdürüyor
04.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:42
Kırağı ile kaplanan ağaçlar Sisle kaplanan cadde ve sokaklar Temizlik yapan esnaf Üzeri kırağı tutmuş traktörler Soğuk havada dolaşan sokak köpekleri Donan çeşmeler ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kırağı ile kaplanan ağaçlar
Sisle kaplanan cadde ve sokaklar
Temizlik yapan esnaf
Üzeri kırağı tutmuş traktörler
Soğuk havada dolaşan sokak köpekleri
Donan çeşmeler ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle kırağı ve yoğun sis oluştu. Özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis görüş mesafesini düşürdü. Ağaç ve bitkiler kırağı nedeniyle beyaza büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh