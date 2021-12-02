Doğu Anadolu'da soğuk nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyeyle örttü - Haberler
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Doğu Anadolu'da soğuk nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyeyle örttü

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da soğuk nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyeyle örttü

Kars, Ardahan ve Ağrı'da karın ardından yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

ARDAHAN (AA) - Kars, Ardahan ve Ağrı'da karın ardından yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da dün kar yağışı, gece saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Soğuk sebebiyle bazı vatandaşlar camları buzla kaplanan araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye ve branda ile örttü.

Yolların buz tutması sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çatılarda buz sarkıtları oluşan ilde Karayolları ve belediye ekiplerinin kar ve buz temizleme çalışması sürüyor.

Kars

Kars'ta da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Kardan dolayı beyaza bürünen Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sakıtları oluştu, Acısu Deresi kısmen dondu.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Beyaza bürünen ormanlarda yaban hayvanları da yiyecek aradı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kar küreme çalışması yapıyor.

Ağrı

Ağrı'da da gece aralıklarla etkisini sürdüren kar, sabaha doğru yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentte dondurucu soğuk nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, yoğun sis de görüş mesafesini düşürdü.

Bu nedenle Ağrı'yı komşu illere bağlayan kara yolları ve şehir içi ulaşımda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Doğu Anadolu'da soğuk nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyeyle örttü

Doğu Anadolu'da soğuk nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyeyle örttü

Doğu Anadolu'da soğuk nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyeyle örttü

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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