Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Yolda yürüyen insanlar Kırağı tutan araba Buz tutan camlar Ağaçlarda, doğalgaz bacalarında oluşan buz sarkıtları Buzla kaplı leğenin üzerinde ve yanında kediler Buz tutmuş dereler KARS - Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte yaşanan dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yolda yürüyen insanlar
Kırağı tutan araba
Buz tutan camlar
Ağaçlarda, doğalgaz bacalarında oluşan buz sarkıtları
Buzla kaplı leğenin üzerinde ve yanında kediler
Buz tutmuş dereler KARS - Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte yaşanan dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.