Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Yolda yürüyen insanlar Kırağı tutan araba Buz tutan camlar Ağaçlarda, doğalgaz bacalarında oluşan buz sarkıtları Buzla kaplı leğenin üzerinde ve yanında kediler Buz tutmuş dereler KARS - Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte yaşanan dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yolda yürüyen insanlar

Kırağı tutan araba

Buz tutan camlar

Ağaçlarda, doğalgaz bacalarında oluşan buz sarkıtları

Buzla kaplı leğenin üzerinde ve yanında kediler

Buz tutmuş dereler KARS - Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte yaşanan dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri

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