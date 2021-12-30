Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor.

Araç ve iş yeri camlarının buz tuttuğu Erzurum'da, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Dondurucu soğuk nedeniyle kentteki bazı bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Kars

Kars'ta soğukların etkisiyle akarsular ile göller buzla kaplandı.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte yaşanan dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Öte yandan Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nün etrafında bulunan kayalıklarda oluşan buz sarkıtları güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da ise yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, ağaçlar ve bitkiler de kırağıyla kaplandı.

-Ağrı

Ağrı'da da soğuklar nedeniyle nehirler ve dereler buzla kaplandı.

Ağrı-İran kara yolunda etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.

Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title