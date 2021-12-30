Doğu Anadolu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor.

Araç ve iş yeri camlarının buz tuttuğu Erzurum'da, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Dondurucu soğuk nedeniyle kentteki bazı bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Kars

Kars'ta soğukların etkisiyle akarsular ile göller buzla kaplandı.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte yaşanan dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Öte yandan Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nün etrafında bulunan kayalıklarda oluşan buz sarkıtları güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da ise yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, ağaçlar ve bitkiler de kırağıyla kaplandı.

-Ağrı

Ağrı'da da soğuklar nedeniyle nehirler ve dereler buzla kaplandı.

Ağrı-İran kara yolunda etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.