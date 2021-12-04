Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor - Haberler
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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Yemlenmeyi bekleyen güvercinler Kırağı ile kaplanan ağaçlar Kırağı ile kaplanan araçlar Kaşı ve saçları donanlar Kura Nehri bölgesinde oluşan sis Ardahan Köprüsünde sarkan buz sarkıtları ARDAHAN - Kent merkezinde soğuk hava ile birlikte sis de etkili oldu.

ARDAHAN (AA) - Yemlenmeyi bekleyen güvercinler

Kırağı ile kaplanan ağaçlar

Kırağı ile kaplanan araçlar

Kaşı ve saçları donanlar

Kura Nehri bölgesinde oluşan sis

Ardahan Köprüsünde sarkan buz sarkıtları ARDAHAN - Kent merkezinde soğuk hava ile birlikte sis de etkili oldu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşurken, ağaç ve yaprakları kırağı ile kaplandı.

Bazı vatandaşların saçları ve kaşlarının kırağı tutması ilginç görüntü oluşturdu.

Kura Nehri bölgesinde ise soğuk havanın yanı sıra sis etkili oldu.

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

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