Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Sisin etkili olduğu bölgelerden görüntü Sisli yollarda araçların ilerlemesi Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sisin etkili olduğu bölgelerden görüntü

Sisli yollarda araçların ilerlemesi

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.

Sabah saatlerinde kentin kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç