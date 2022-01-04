ARDAHAN (AA) - Yüzeyinde buz oluşan Alabalık deresi

Buz tutan çeşme

Soğuktan korunmak için üstü örtülen araçlar Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu

ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da da göl ve dereler buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarınI branda ve battaniye ile örterek soğuklardan korumaya çalıştı.