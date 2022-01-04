Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Yüzeyinde buz oluşan Alabalık deresi Buz tutan çeşme Soğuktan korunmak için üstü örtülen araçlar Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Yüzeyinde buz oluşan Alabalık deresi

Buz tutan çeşme

Soğuktan korunmak için üstü örtülen araçlar Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu

ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da da göl ve dereler buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarınI branda ve battaniye ile örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu

Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu

Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title