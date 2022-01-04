Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu
Yüzeyinde buz oluşan Alabalık deresi Buz tutan çeşme Soğuktan korunmak için üstü örtülen araçlar Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
ARDAHAN (AA) - Yüzeyinde buz oluşan Alabalık deresi
Buz tutan çeşme
Soğuktan korunmak için üstü örtülen araçlar Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar oluştu
ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ardahan'da da göl ve dereler buz tuttu.
Bazı vatandaşlar araçlarınI branda ve battaniye ile örterek soğuklardan korumaya çalıştı.