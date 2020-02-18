Doğu Anadolu'da soğuk hava - KARS
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Doğu Anadolu'da soğuk hava - KARS

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

18.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:47
Doğu Anadolu'da soğuk hava - KARS

'ta saatlerinde etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçayı köyü mevkisinde yol açma çalışmaları sürüyor.

Sarıkamış ve Selim ilçelerine bağlı köylerde yollarda biriken kar kütlelerinin temizlenmesine başlandı.

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde de bazı vatandaşlar traktörlerine bağladıkları kar küreme bıçağıyla kapanan yolları açmaya çalıştı.

Kaynak: AA

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: Doğu Anadolu'da soğuk hava - KARS
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