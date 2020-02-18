Doğu Anadolu'da soğuk hava - KARS
Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçayı köyü mevkisinde yol açma çalışmaları sürüyor.
Sarıkamış ve Selim ilçelerine bağlı köylerde yollarda biriken kar kütlelerinin temizlenmesine başlandı.
Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde de bazı vatandaşlar traktörlerine bağladıkları kar küreme bıçağıyla kapanan yolları açmaya çalıştı.