Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da soğuk hava

Buz tutan ağaçlar

Buz tutan şadırvandan detaylar Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma olurken, bina ve iş yeri çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kimi cami şadırvanlarının donduğu kentte bazı ağaçların dalları da buzla kaplandı.