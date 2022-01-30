Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
AA, İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Doğu Anadolu'da soğuk hava Buz tutan ağaçlar Buz tutan şadırvandan detaylar Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da soğuk hava
Buz tutan ağaçlar
Buz tutan şadırvandan detaylar Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma olurken, bina ve iş yeri çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Kimi cami şadırvanlarının donduğu kentte bazı ağaçların dalları da buzla kaplandı.