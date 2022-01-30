Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Haberler
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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA, İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Doğu Anadolu'da soğuk hava Buz tutan ağaçlar Buz tutan şadırvandan detaylar Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da soğuk hava

Buz tutan ağaçlar

Buz tutan şadırvandan detaylar Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma olurken, bina ve iş yeri çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kimi cami şadırvanlarının donduğu kentte bazı ağaçların dalları da buzla kaplandı.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Doğu Anadolu, Erzurum, Güncel, Haber

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