Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Haberler
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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Ardahan, Kars ve Ağrı'da da buzlanmalar meydana geldi.

Nehir ve derelerin buzla kaplandığı bu kentlerde, vatandaşlar araçlarını soğuklardan üzerine battaniye ve halı örterek korudu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu üç ilde, belediye ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Ağrı, Güncel, Haber

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