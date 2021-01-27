Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
27.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:35
Karda yiyecek arayan tilki Sarıkamış'tan kar manzaraları Karda yürüyen kişi Çatıda kar temizleyen kişiler Ağacın buz tutan dalları Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor KARS - Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.
Karda yiyecek arayan tilki
Sarıkamış'tan kar manzaraları
Karda yürüyen kişi
Çatıda kar temizleyen kişiler
Ağacın buz tutan dalları Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
KARS - Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci