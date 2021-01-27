Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

27.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:35

Karda yiyecek arayan tilki Sarıkamış'tan kar manzaraları Karda yürüyen kişi Çatıda kar temizleyen kişiler Ağacın buz tutan dalları Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor KARS - Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Karda yiyecek arayan tilki

Sarıkamış'tan kar manzaraları

Karda yürüyen kişi

Çatıda kar temizleyen kişiler

Ağacın buz tutan dalları Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

KARS - Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Engin Akyürek Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:36:44. #1.15#
title