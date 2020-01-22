Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

22.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:18

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'da dondurucu soğuklar nedeniyle akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

Tuzluca ilçesindeki buz tutan Ünlendi Deresi, güzel görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 2 bin rakımda bulunan donmuş dereleri gören vatandaşlar, dere kenarına inip fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Mücahit Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, donan derenin, Pamukkale'yi andırdığını söyledi.

Kış aylarında bu bölgeye geldiklerini ve manzaranın tadını çıkardıklarını anlatan Saraç, "Arkadaşlarımızla buranın doğasına hayran kaldık, hatıra fotoğrafı çektirdik. Su şelaleleri donmuş, fotoğraf çektirmek isteyen, doğudaki insanların gelip burada bu atmosferi yaşamalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

Kars

Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23 dereceye düştüğü kentte araçlar ve bitkiler kırağı tuttu. Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtıları oluşurken Kars Belediyesi ekipleri kaldırımlarda buz temizleme çalışması yaptı.

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde soğuk havayla birlikte ağaçlarda oluşan kırağı güzel görüntüler oluşturdu.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlandı.

Tunceli

Tunceli genelinde aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 4 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık ilçesinde ise kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi ve doğal güzellikler hayran bıraktırıyor.

İlçede bir süre önce etkili olan kar yağışıyla Munzur Dağları, meşe ormanları, tarihi koç başlı mezarlar, yöresel mimariyle inşa edilmiş toprak evler ve Munzur Çayı üzerinde kurulu asma köprüler beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi ve doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: AA