Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, araçların camları ve bitkiler kırağı tuttu.

Ardahan

Kentte soğuk havanın yanı sıra bazı bölgelerde sis etkisini sürdürüyor.

Kura Nehri bölgesinde ağaçlarda ve bitkilerde kırağının oluştuğu kentte, yollardaki buzlanma nedeniyle sürücülerin tedbirli olmaları uyarısına bulunuldu.

Ağrı

Soğuk hava ile sisin etkili olduğu Ağrı'da, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.