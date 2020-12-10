Doğu Anadolu'da soğuk hava
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Doğu Anadolu'da soğuk hava

10.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:51

Sarıkamış ilçesinden görüntüler Ağaçlar ve bitkiler üzerinde kar görüntüleri Buz sarkıtları Seyir halindeki araçlar Çeşmeden su dolduran vatandaş Kar küremesi yapan vatandaş Karla kaplı Sarıçam ormanları Arabasını temizleyen vatandaş Güneşte ısınan kediler KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece...

Sarıkamış ilçesinden görüntüler

Ağaçlar ve bitkiler üzerinde kar görüntüleri

Buz sarkıtları

Seyir halindeki araçlar

Çeşmeden su dolduran vatandaş

Kar küremesi yapan vatandaş

Karla kaplı Sarıçam ormanları

Arabasını temizleyen vatandaş

Güneşte ısınan kediler KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Sarıkamış ilçesinde bina çatıları buz tutarken bazı vatandaşlarda araçların üstüne ve evlerinin önüne yağan karı temizledi.

Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu'da soğuk hava

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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