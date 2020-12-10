Doğu Anadolu'da soğuk hava
Sarıkamış ilçesinden görüntüler Ağaçlar ve bitkiler üzerinde kar görüntüleri Buz sarkıtları Seyir halindeki araçlar Çeşmeden su dolduran vatandaş Kar küremesi yapan vatandaş Karla kaplı Sarıçam ormanları Arabasını temizleyen vatandaş Güneşte ısınan kediler KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece...
Sarıkamış ilçesinden görüntüler
Ağaçlar ve bitkiler üzerinde kar görüntüleri
Buz sarkıtları
Seyir halindeki araçlar
Çeşmeden su dolduran vatandaş
Kar küremesi yapan vatandaş
Karla kaplı Sarıçam ormanları
Arabasını temizleyen vatandaş
Güneşte ısınan kediler KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Sarıkamış ilçesinde bina çatıları buz tutarken bazı vatandaşlarda araçların üstüne ve evlerinin önüne yağan karı temizledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci