Doğu Anadolu'da soğuk hava

22.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:33

Buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düşerken Göle'de en düşük hava sıcaklığı eksi 21 derece oldu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Ağrı eksi 8, Erzurum eksi 6, Kars eksi 11, Iğdır eksi 4, Ardahan'da eksi 7 derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan ve Iğdır'da 10, Ağrı ve Ardahan'da 6, Kars'ta 7, Erzurum'da 4 derece olacak.



Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 21 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Refahiye'de 13 derece oldu.



Meteorolojik uyarı



Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA