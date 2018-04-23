Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan ve Iğdır'da 6, Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ağrı ve Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Günün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 23, Erzincan ve Iğdır'da 21, Ağrı'da 14, Erzurum ve Kars'ta 13 ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.