Doğu Anadolu'da sıcaklılar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek
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Doğu Anadolu'da sıcaklılar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu'da sıcaklılar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ardahan çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif ara ara orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 37, Erzincan'da 35, Ağrı ve Erzurum'da 32, Kars'ta 31 ve Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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