Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kars ile Ardahan çevrelerinde ise aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Kars'ta sıfır, Ağrı'da 1, Ardahan'da 2, Erzurum'da 3, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 25, Erzincan'da 23, Ağrı'da 19, Erzurum ile Kars'ta 18 ve Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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