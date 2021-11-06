Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Haberler
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeydoğudan hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 3, Ağrı'da 2, Erzurum'da 0, Erzincan'da 4, Iğdır'da 9, Tunceli'de 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 21, Erzincan'da 20, Ağrı'da 16, Iğdır'da 15, Erzurum'da 14, Ardahan'da 13, Kars'ta 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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