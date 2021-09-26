Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın, mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 25, Erzincan'da 24, Iğdır'da 23, Ağrı'da 19, Erzurum'da 18, Kars'ta 16, Ardahan'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den iki kente turuncu kodlu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesine dikkat çektiler

Meteoroloji'den iki kente turuncu kodlu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesine dikkat çektiler

 Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

 Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak

Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Erken Müge Anlı Mehmet Ali Erbil
Spor Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Angela Merkel Mustafa Şentop Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 10:20:05. #1.12#