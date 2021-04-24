Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgarın, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 9, Erzincan'da 7, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Ardahan'da 0, Kars'ta sıfırını altından 3 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 26, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Kars'ta 21, Ardahan'da 18 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer