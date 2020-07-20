Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
20.07.2020 08:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:14

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak. Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıkların, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 39, Iğdır'da 40, Ağrı'da 36, Erzurum'da 35, Kars'ta 34 ve Ardahan'da 32 derece olması öngörülüyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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