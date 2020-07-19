Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
19.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:45

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıkların, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Ardahan'da 12, Kars'ta 13, Erzurum'da 14, Ağrı'da 15, Erzincan'da 19, Iğdır'da 23, Tunceli'de 25 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 40, Iğdır'da 39, Erzincan'da 38, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Kars'ta 31 ve Ardahan'da 30 derece olması öngörülüyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların güneş çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.

Kaynak: AA

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