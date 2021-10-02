Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, kuzey kesimlerde ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük sıcaklık, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 4, Kars'ta 5, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 28, Iğdır'da 25, Ağrı ve Erzincan'da 22, Erzurum'da 20, Ardahan'da 17 ve Kars'ta 15 derece olması bekleniyor.