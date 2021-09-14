Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Haberler
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 33, Iğdır'da 32, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum ve Kars'ta 27 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Haberler
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