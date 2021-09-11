Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Haberler
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 33, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Erzurum ve Kars'ta 28, Tunceli'de 27 ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek - Haberler
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