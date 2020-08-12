Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıklar; Erzincan ve Iğdır'da 32, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA