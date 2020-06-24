Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra ise Ardahan ve çevrelerinde gök gürültülü sağanaklı olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 9, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 14, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 35, Erzincan'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 28, Ardahan ve Kars'ta 27 derece olacak.

Kaynak: AA