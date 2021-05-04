Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan, Kars ve Ağrı'da 3, Erzincan'da 9, Iğdır'da 11, Erzurum'da 5 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Kars ve Ardahan'da 21, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22 derece olması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı