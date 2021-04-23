Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu açık geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın, güney ve güneybatıdan hafif, zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum ve Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzincan'da 6, Iğdır'da 13, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum'da 20, Kars'ta 19, Ardahan'da 15 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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