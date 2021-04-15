Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak

Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Kars ve Ardahan'da aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 5 ve Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 3, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 19, Ağrı'da 17, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 112, Sarıkamış'ta 61 ve Ergan'da 50 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkması beklendiğinden Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar örtüsünün bulunduğu yüksek ve dik yamaçlarda kar erimesi riski bulunduğundan çığ, ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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