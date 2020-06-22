Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ile 4 derece artacağı bildirildi.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak
22.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:03

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ile 4 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın 2 ile 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Erzincan'da 12, Tunceli'de 16 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 31, Iğdır ve Erzincan'da 30, Ağrı'da 25, Erzurum ve Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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