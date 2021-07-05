Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan ve Kars'ta 10, Erzurum ve Ağrı'da 11, Tunceli'de 14, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 22 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 36, Ardahan'da 34, Tunceli'de 33, Ağrı'da 32, Erzincan'da 31, Kars'ta 30, Erzurum'da 28 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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