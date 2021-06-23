Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Kars, Ağrı ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 13, Tunceli ve Erzincan'da 17, Iğdır'da 20 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 39, Tunceli ve Erzincan'da 34, Kars ve Ağrı'da 33, Erzurum ve Ardahan'da 31 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya